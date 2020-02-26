2020-02-26T06:29:32+03:00
Общество

Улицу Брестскую в Тюмени закроют для движения на два месяца

Здесь реконструируют водопровод [СХЕМА]
Вадим Бегун
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Улицу Брестскую в Тюмени закроют для движения на два месяца. Фото - департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.Улицу Брестскую в Тюмени закроют для движения на два месяца. Фото - департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.
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В Тюмени на время закроют улицу Брестскую. Это связано с реконструкцией водопровода.

По информации департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени, в районе улицы Брестской, 12 будет прекращено движение транспорта на проезде, примыкающем к перекрестку улиц Клары Цеткин и Таврической. Это произойдет с 7 марта по 7 мая.

Также стало известно, что в районе дома № 7 на улице Клары Цеткин сузят проезжую часть автомобильной дороги.

– Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения, – сообщили в ведомстве. Там также добавили, что объехать участок можно по улице Белинского, а также по межквартальным проездам.

Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре в связи с укреплением и благоустройством откоса левого берега реки Туры запретят ездить по улице Береговой на участке от дома № 71 до дома № 73. Ограничительная мера будет действовать с 3 марта по 3 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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