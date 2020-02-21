2020-02-21T14:01:13+03:00
Общество

Как будет работать общественный транспорт в Тюмени в День защитника Отечества 2020 года

В МКУ «Тюменьгортранс» рассказали о графике движения автобусов в праздники
Вадим Бегун
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Как будет работать общественный транспорт в Тюмени в День защитника Отечества 2020 года.Как будет работать общественный транспорт в Тюмени в День защитника Отечества 2020 года.Фото: Вадим Бегун
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Тюменцы узнали, как будет работать общественный транспорт в областном центре 22, 23 и 24 февраля.

Так, в ближайшие выходные, 22 и 23 февраля, городской пассажирский транспорт Тюмени будет работать без изменений, 24 февраля – по графикам воскресных дней.

В МКУ «Тюменьгортранс» также обратили внимание, что с понедельника, 24 февраля, маршрут № 129, который следует от завода медоборудования до садового общества «Ромашка», поедет в обычном режиме. Маршрут № 97 «З-д медоборудования – с/о «Искра-2» работать не будет.

Уточнить актуальное расписание движения автобусов в праздничные дни можно по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722, на сайте МКУ «Тюменьгортранс» tgt72.ru в разделе «Расписание» или в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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