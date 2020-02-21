2020-02-21T16:08:15+03:00
Общество

В Тюмени раздавили крупную партию польских яблок

Продукцию нельзя было ввозить в Россию
Вадим Бегун
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В Тюмени раздавили крупную партию польских яблок. Фото - управления Россельхознадзора по Тюменской области.В Тюмени раздавили крупную партию польских яблок. Фото - управления Россельхознадзора по Тюменской области.
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В Тюмени выявили крупную партию запрещенной к ввозу на территорию России продукции. На плодоовощной базе города нашли 700 килограммов свежих яблок польского происхождения, которые нельзя продавать в РФ с августа 2014 года.

– Индивидуальный предприниматель не смог предоставить на эту партию яблок товаросопроводительные документы. На упаковках имелись следы срыва этикеток и единичная маркировка Республики Польша, – рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что подкарантинную продукцию изъяли из торгового оборота. Яблоки уничтожили на полигоне твердых бытовых отходов областного центра.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре уничтожили большую партию яблок, которые доставили в областной центр из Польши. Фрукты продавали на одном из рынков города. Тогда раздавили более двух тонн запрещенной продукции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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