2019-07-17T15:08:50+03:00
Общество

В Тюмени раздавили более двух тонн яблок

Продукция реализовывалась без сертификатов
Вадим Бегун
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В Тюмени продолжают давить польские яблоки. Фото - pixabay.com.В Тюмени продолжают давить польские яблоки. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени уничтожили большую партию польских яблок, которые доставили в областной центр из Польши. Фрукты продавали на одном из рынка города.

– В ходе осмотра складского помещения в городе Тюмени по улице Дамбовская, 13, специалистами выявлен факт реализации индивидуальным предпринимателем свежих яблок общим весом более двух тонн. Фрукты он продавал без фитосанитарных сертификатов и товаросопроводительных документов. К тому же, на коробках присутствовали следы срыва оригинальной маркировки, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы по ветеринарному надзору по Тюменской области.

Там добавили, что по внешнему виду упаковка соответствовала продукции, производимой в Республике Польша. Также в пресс-службе сообщили, что согласно действующему законодательству яблоки изъяты из оборота и уничтожены на полигоне твердых бытовых отходов.

Днем ранее ведомство сообщало, что в Тюмени уничтожили партию все тех же польских яблок общим весом почти 90 килограммов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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