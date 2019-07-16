2019-07-16T10:54:27+03:00
Общество

В Тюмени бульдозер раздавил десятки килограммов яблок

Фрукты изъяли у оптовиков
Вадим Бегун
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Санкционные яблоки уничтожили в Тюмени. Фото - pixabay.com.Санкционные яблоки уничтожили в Тюмени. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени уничтожили партию польских яблок общим весом почти 90 килограммов. В этом году это не первый случай изъятия санкционной продукции.

– При проведении рейда на оптовой базе «Барабинская» города Тюмени нами была выявлена санкционная продукция – свежие польские яблоки общим весом 86,6 килограммов). Их изъяли и уничтожили на полигоне твердых бытовых отходов, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы по ветеринарному надзору по Тюменской области.

В ведомстве напомнили, что в настоящее время действует запрет на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из США, Канады, Австралии, Норвегии, Украины и других стран.

Напомним, что в прошлом месяце в Тюмени также была уничтожена партия яблок. На них не было товаросопроводительных документов, а на коробках присутствовали следы срыва оригинальной маркировки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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