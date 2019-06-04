2019-06-04T14:22:37+03:00
Экономика

Европейские яблоки не дошли до тюменцев – их раздавил бульдозер

Партия из 320 килограмм оказалась запрещенной к ввозу на территорию России
Марина Васильева
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Фото управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому АОФото управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому АО
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Накануне, 3 июня, в складском комплексе «Сибирский на Барабинской» была обнаружена партия свежих яблок, запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации. Продукцию из стран Европейского союза выявили специалисты Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам совместно с представителями Тюменской таможни.

- Товаросопроводительные документы на указанную продукцию не были предоставлены, на коробках присутствовали следы срыва оригинальной маркировки. Владелец груза пояснил, что продукция была ввезена в регион из Республики Казахстан, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Согласно действующему законодательству, запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации продукция была уничтожена в присутствии должностных лиц Управления Россельхознадзора и Тюменской таможни на полигоне ТБО. Всего 320 килограмм еще свежих яблок были раздавлены бульдозером.

ИСТОЧНИК KP.RU

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