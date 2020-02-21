Активист, объявивший голодовку, лишился поддержки тюменцев

21 Февр. 2020 2020-02-21T13:35:59+03:00

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Поддержка активиста Андрея Романова, который всеми силами пытается привлечь к себе внимание голодовкой, тает на глазах. По данным инсайдеров, общественник приехал в наш город из-за денег, ведь «доступная среда» в его родном Кургане в разы хуже тюменской. Где брать деньги? Конечно же, в Тюмени. Вот и приехал мужик с надеждой заработать на проблемах общества.

От Романова отвернулись все, вплоть до журналистов, которые когда-то его поддерживали. Например, один из них прямо высказался о том, что вся «эпопея с Романовым напрягает». Встреча с губернатором была, но конфликт разгорелся. Что уж говорить о его «обращениях» к Трампу и Кадырову.

По словам «акул пера», Романов намеренно творил странные вещи. Например, ходил «голосовать» на чужие участки, а потом жаловался о невозможности туда зайти. Затем заявлял, что его «отравили шоколадкой», не говоря уже об акции протеста инвалидов, которую тот превратил в «пикет многодетных мам».

Журналисты отмечают, что с пикетирующими активно общался уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев, который дал свой номер телефона всем, кто хотел бы обсудить с ним проблемы. Да и смысла в голодовке, которую Романов собрался остановить после встречи с прокурором и губернатором, нет. Ведь есть прямой контакт с главой региона.

Ещё один показатель абсурдности идеи морить себя голодом – оценка общественников. Всероссийское общество инвалидов открестилось от Андрея Романова, заявив, что он просто шантажирует власть. В блогосфере считают, что мужчина создаёт вид безумца, а с безумцами никто договариваться не будет.

Остаётся надеяться, что Трамп и Кадыров, которым Романов отправил обращения, не открестятся от его заявлений, язвят журналисты.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев прокомментировал несостоявшуюся акцию в защиту интересов инвалидов. По его словам, никто из присутствующих не знал, что по распоряжению Александра Моора для решения проблем людей с ограниченными возможностями уже действует рабочая группа.

ИСТОЧНИК KP.RU