Сергей Миневцев: ни один из инвалидов не обращался в службу уполномоченного по правам человека

20 Февр. 2020 2020-02-20T15:19:19+03:00

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Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев прокомментировал несостоявшуюся акцию в защиту интересов инвалидов. По его словам, никто из присутствующих не знал, что по распоряжению Александра Моора для решения проблем людей с ограниченными возможностями уже действует рабочая группа.

– Я расспросил о проблемах, которые привели их на площадь, пригласил к себе на прием. Ни один из них в службу уполномоченного по правам человека в Тюменской области раньше не обращался. Возможно, мы бы смогли помочь. Хотя за год через нашу службу проходят до полутора тысяч человек, большинство из них получает реальную помощь, – сообщил Сергей Миневцев.

По словам омбудсмена, люди с удивлением спрашивали, зачем тогда они вышли на акцию, если рабочая группа для решения этих проблем уже есть. Он также подчеркнул, что защита интересов людей с ограниченными возможностями здоровья всегда находится в центре внимания.

– Не все требования можно удовлетворить по закону. Одна из участниц акции не может получить земельный участок, потому что уже имеет в собственности две квартиры. Но в любом случае я считаю, что площадь – не то место, где можно внимательно разобраться с проблемами инвалидов и многодетных семей, и решить их, – заявил уполномоченный по правам человека в Тюменской области.

Сергей Миневцев также добавил, что после того, как все предложения будут сформированы, их направят губернатору Тюменской области Александру Моору.

ИСТОЧНИК KP.RU