Сергей Миневцев: заявление Романова о том, что «всем наплевать на инвалидов», не соответствует действительности
Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев прокомментировал заявление Андрея Романова о том, что «всем наплевать на инвалидов». Омбудсмен отметил, что такое сообщение не соответствуют действительности.
– Я лично дважды беседовал с Андреем Романовым, хотел узнать адрес, где проходит голодовка, чтобы отправить туда скорую помощь, сотрудников правительства и прокуратуры. Однако он отказался сообщить место нахождения группы. Отказываясь от помощи, Романов рискует не только своим здоровьем, он берет на себя ответственность и за здоровье других людей, – заявил Сергей Миневцев.
По его словам, и правительство региона, и он лично открыт к общению с участниками акции и призывает всех к диалогу.
– Уверен, что вместе нам удастся найти компромиссный выход из сложившейся ситуации, – резюмирует омбудсмен.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сергей Миневцев: Романов оставил участников в неведении о действующей рабочей группе для решения проблем инвалидов
Омбудсмен переговорил с присутствующими на мероприятии людьми (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU