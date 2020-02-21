Сергей Миневцев: заявление Романова о том, что «всем наплевать на инвалидов», не соответствует действительности

21 Февр. 2020 2020-02-21T12:10:20+03:00

Сергей Миневцев: «Я открыт к общению с участниками акции». Фото - Служба по обеспечению деятельности Уполномоченного по правам человека.

Изменить размер текста: A A

Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев прокомментировал заявление Андрея Романова о том, что «всем наплевать на инвалидов». Омбудсмен отметил, что такое сообщение не соответствуют действительности.

– Я лично дважды беседовал с Андреем Романовым, хотел узнать адрес, где проходит голодовка, чтобы отправить туда скорую помощь, сотрудников правительства и прокуратуры. Однако он отказался сообщить место нахождения группы. Отказываясь от помощи, Романов рискует не только своим здоровьем, он берет на себя ответственность и за здоровье других людей, – заявил Сергей Миневцев.

По его словам, и правительство региона, и он лично открыт к общению с участниками акции и призывает всех к диалогу.

– Уверен, что вместе нам удастся найти компромиссный выход из сложившейся ситуации, – резюмирует омбудсмен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Миневцев: Романов оставил участников в неведении о действующей рабочей группе для решения проблем инвалидов

Омбудсмен переговорил с присутствующими на мероприятии людьми (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU