2020-02-21T12:08:39+03:00
Спорт

В Ялуторовске построят крытый бассейн с фитнес-залом

Площадь спортивного объекта составляет более пяти тысяч квадратных метров
Вадим Бегун
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В Ялуторовске построят крытый бассейн с фитнес-залом. Фото - ГУ строительства Тюменской области.В Ялуторовске построят крытый бассейн с фитнес-залом. Фото - ГУ строительства Тюменской области.
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В Ялуторовске возведут крытый бассейн из шести дорожек по 25 метров, площадью более пяти тысяч квадратных метров. Спортивный объект разместится на улице Менделеева. Срок строительства – 14 месяцев.

– Бассейн обеспечат раздевальной зоной, сауной, гардеробом, зоной общественного питания, а также фитнес-залом. Здесь можно будет играть в волейбол, баскетбол, бадминтон и теннис. Для очистки воды в бассейне принят метод очистки путем напорного фильтрования через песчаный слой загрузки. Метод обеззараживания – хлорирование и УФ-излучение, – рассказала пресс-секретарь Главного управления строительства Тюменской области Мария Хожаева.

В ведомстве добавили, что строительство спортивного объекта в Ялуторовске выбрали сами горожане. Именно за крытый бассейн проголосовало большинство местных жителей в ходе рейтингового голосования 18 марта 2018 года.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Ялуторовске намерены построить крытый бассейн за 327 миллионов рублей. За плавающими смогут наблюдать зрители, для которых возведут специальный балкон.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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