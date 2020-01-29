2020-01-29T14:57:43+03:00
Спорт

Сотни миллионов рублей из тюменской казны потратят на строительство бассейна в Ялуторовске

Заявки на аукцион принимаются до 5 февраля
Вадим Бегун
Поделиться:
В Ялуторовске возведут крытый бассейн. Фото - pixabay.com.В Ялуторовске возведут крытый бассейн. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Ялуторовске намерены построить крытый бассейн за 327 миллионов рублей. За плавающими смогут наблюдать зрители, для которых возведут специальный балкон.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что подрядчик, который построит бассейн 25 на 16 метров, определится 5 февраля. Именно в этот день пройдет аукцион. Все работы должны быть выполнены не позднее 14 месяцев со дня подписания контракта.

Известно, что в крытом бассейне, который расположится в Ялуторовске на улице Менделеева, 6, будет находиться фитнес-зал с пропускной способностью 34 человека в час. Сам же бассейн рассчитан на 42 человека в час.

Помимо балкона для зрителей на 120 мест, здесь установят и гидравлический подъемник для инвалидов.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени экс-полицейский завладел машиной умершего родственника, подделав документы
Сотни миллионов рублей из тюменской казны потратят на строительство бассейна в Ялуторовске
Директор тюменского госпредприятия незаконно отдал земли под свалки
Сотрудник тюменской базы отдыха купил в интернете больничный лист, прогуляв работу
В администрации Тобольского района силовики проводят обыски
Имущество тюменского научного центра – банкрота оказалось в залоге
На улице Титова в Тюмени неизвестные вырубили более сорока деревьев
Тюменцы могут получить субсидию на оплату коммунальных услуг
В Тюмени наказали частного детектива, который незаконно собрал клиенту данные
Тюменские врачи прооперировали пожилую пациентку с узкой гортанью
Миллиарды рублей вложат в развитие культуры Тюменской области
Сорокалетняя тюменка отдала своих детей бабушке и ушла из дома
Сбербанк провёл лекцию по актуальным финансовым инструментам для студентов ТГУ