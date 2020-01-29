Сотни миллионов рублей из тюменской казны потратят на строительство бассейна в Ялуторовске

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:57:43+03:00

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В Ялуторовске намерены построить крытый бассейн за 327 миллионов рублей. За плавающими смогут наблюдать зрители, для которых возведут специальный балкон.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что подрядчик, который построит бассейн 25 на 16 метров, определится 5 февраля. Именно в этот день пройдет аукцион. Все работы должны быть выполнены не позднее 14 месяцев со дня подписания контракта.

Известно, что в крытом бассейне, который расположится в Ялуторовске на улице Менделеева, 6, будет находиться фитнес-зал с пропускной способностью 34 человека в час. Сам же бассейн рассчитан на 42 человека в час.

Помимо балкона для зрителей на 120 мест, здесь установят и гидравлический подъемник для инвалидов.

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ИСТОЧНИК KP.RU