2020-02-19T12:14:33+03:00
Происшествия

Тюменец «заминировал» административное здание на улице 50 лет Октября

Таким образом мужчина просто хотел пошутить
Вадим Бегун
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В Тюмени "заминировали" здание. Фото - pixabay.com.В Тюмени "заминировали" здание. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени накануне, 18 февраля, вечером неизвестный позвонил на телефон «112» и сообщил о якобы существующей угрозе в административном здании на улице 50 лет Октября. К месту незамедлительно выдвинулись оперативные службы. К счастью, предметов, представляющих опасность для окружающих, они не обнаружили.

– Личность злоумышленника определили в кратчайшие сроки. Им оказался ранее судимый 31-летний местный житель, его задержали по месту жительства. Подозреваемый заявил, что хотел пошутить, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина, добавив, что нарушитель спокойствия в момент задержания был пьян.

В настоящее время в отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит наказание до 3 лет лишения свободы. Кроме того, он должен возместить материальный ущерб оперслужбам.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тобольске сообщили о минировании в микрорайоне Иртышский. Об этом рассказали пользователи социальных сетей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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