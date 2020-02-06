2020-02-06T08:27:59+03:00
Происшествия

В Тобольске за сутки «заминировали» школу, детсад, больницу и аптеку

Опасных предметов не было найдено
Вадим Бегун
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В Тобольске за сутки «заминировали» школу, детсад, больницу и аптеку. Фото - "Криминальный Тобольск".В Тобольске за сутки «заминировали» школу, детсад, больницу и аптеку. Фото - "Криминальный Тобольск".
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В Тобольске накануне, 5 февраля, сообщили о минировании в микрорайоне Иртышский. Об этом рассказали пользователи социальных сетей.

«В Иртышском снова мигалки, полиция, скорая, МЧС. Только в этот раз у магазинов. Говорят, опять сообщения о минировании», – пишут тоболяки.

– В 17.21 в дежурную часть тобольской полиции поступило сообщение о том, что в здании аптеки, расположенной в Иртышском микрорайоне, находится опасный предмет, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что на место происшествия оперативно выехали сотрудники полиции. Кинологи обследовали здание, однако опасных предметов не обнаружили.

Известно, что утром в этот район уже приезжали полицейские. Тогда из-за сообщения о минировании была эвакуирована школа, детский сад и больничный корпус, передает «МегаТюмень».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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