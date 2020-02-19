2020-02-19T08:43:05+03:00
Происшествия

Женщина погибла в страшной аварии на тюменской трассе

Обстоятельства трагедии сейчас устанавливаются
Вадим Бегун
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Женщина погибла в страшной аварии на тюменской трассе. Фото - pixabay.com.Женщина погибла в страшной аварии на тюменской трассе. Фото - pixabay.com.
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На трассе ТюменьКурган накануне, 18 февраля, произошло дорожно-транспортное происшествие с трагическим исходом. Здесь автомобиль «Рено» столкнулся с большегрузом.

– По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу, чтобы совершить обгон. В результате произошло столкновение с другим транспортным средством, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что в результате дорожного инцидента погибла пассажирка легкового автомобиля. В настоящее время устанавливаются обстоятельства трагедии, передает «МегаТюмень».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на двенадцатом километре трассы Тюмень – Криводанова вчера, 18 февраля, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. О нем в социальных сетях рассказали очевидцы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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