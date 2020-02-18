Под Тюменью произошло жесткое ДТП: есть пострадавший

18 Февр. 2020 2020-02-18T10:48:21+03:00

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На двенадцатом километре трассы Тюмень – Криводанова сегодня, 18 февраля, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. О нем в социальных сетях рассказали очевидцы.

– Столкнулись автомобили «Лада» девятой модели и «Тойота Хайлэндер». По предварительным данным, водитель отечественной легковушки выехал на встречную полосу, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

43-летний водитель «Лады» получил серьезные травмы, его госпитализировали. Помощь второму автомобилисту была оказана на месте происшествия.

В настоящее время назначено проведение экспертизы, устанавливаются обстоятельства дорожного инцидента.

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ИСТОЧНИК KP.RU