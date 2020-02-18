Под Тюменью произошло жесткое ДТП: есть пострадавший
На двенадцатом километре трассы Тюмень – Криводанова сегодня, 18 февраля, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. О нем в социальных сетях рассказали очевидцы.
– Столкнулись автомобили «Лада» девятой модели и «Тойота Хайлэндер». По предварительным данным, водитель отечественной легковушки выехал на встречную полосу, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.
43-летний водитель «Лады» получил серьезные травмы, его госпитализировали. Помощь второму автомобилисту была оказана на месте происшествия.
В настоящее время назначено проведение экспертизы, устанавливаются обстоятельства дорожного инцидента.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.
ИСТОЧНИК KP.RU