17 Февр. 2020 2020-02-17T16:11:09+03:00

Женщина выпала из окна тюменского дома на улице Республики. Фото: Ольга Крыльцова

Сейчас по факту падения проводится проверка

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В Тюмени сегодня, 17 февраля, ночью из окна дома выпала женщина. Проводится проверка.

– Информация о случившемся поступила в дежурную часть отдела полиции № 5 в 00.58. Очевидцы сообщили, что с балкона, расположенного на третьем этаже дома на улице Республики, женщина совершила падение, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

Также стало известно, что в незамедлительном порядке на место происшествия выехали стражи правопорядка, они обнаружили женщину уже без признаков жизни. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Известно, что погибшей был 51 год.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре из окна дома № 71 на улице Судостроителей выпала девушка. Она выпала из окна, расположенного на одиннадцатом этаже.

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ИСТОЧНИК KP.RU