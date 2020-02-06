В Тюмени из окна дома на улице Судостроителей выпала девушка

6 Февр. 2020 2020-02-06T08:53:03+03:00

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В Тюмени сегодня, 6 февраля, из окна дома №71 по улице Судостроителей выпала девушка. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» рассказали очевидцы происшествия.

- Сообщение поступило в третий отдел полиции в 9:49. Выехавшие на место полицейские обнаружили под окнами многоэтажки тело девушки без признаков жизни. Предварительно установлено, что смерть наступила в результате падения из окна квартиры, расположенной на 11 этаже, - рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время правоохранители устанавливают личность погибшей и причины гибели. На вид девушке около 18 лет.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что на улице Николая Зелинского в областном центре случилась трагедия. Девушка выпала из окна многоэтажки и разбилась. Позже выяснилось, что смерть наступила в результате падения с общего балкона, расположенного на семнадцатом этаже.

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ИСТОЧНИК KP.RU