Молодая тюменка выпала с балкона на 17 этаже и скончалась

24 Янв. 2020 2020-01-24T15:48:43+03:00

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Сегодня, 24 января, на улице Николая Зелинского в Тюмени случилась трагедия. Девушка выпала из окна многоэтажки и разбилась.

– Сообщение об обнаружении тела поступило в первый отдел полиции в 14.16. На месте обнаружен труп девушки, 2001 года рождения, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В ведомстве уточнили, что смерть наступила в результате падения с общего балкона, расположенного на семнадцатом этаже. В настоящее время следователи устанавливают причины произошедшего.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что страшная трагедия с участием ребенка произошла в областном центре. Утром 6 октября из окна квартиры, расположенной на 14 этаже многоэтажки по улице Василия Гольцова, выпал ребенок.

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ИСТОЧНИК KP.RU