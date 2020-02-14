Стало известно, когда тюменские школьники снова сядут за парты после карантина

14 Февр. 2020 2020-02-14T14:28:22+03:00

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В понедельник, 17 февраля, тюменские школьники снова сядут за парты после двухнедельного перерыва. Образовательные учреждения города закрывались на карантин.

Школьники Тюмени в течение двух недель учились дистанционно. Это связано с карантином, который ввели во всех школах города 1 февраля. На тот момент администрация приняла решение ввести его на неделю, однако спустя неделю карантин все же решили продлить.

Сегодня, 14 февраля, стало известно, что с понедельника учащиеся вновь сядут за парты. В городском департаменте образования подтвердили информацию о том, что продления карантина не будет, передает «МегаТюмень».

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ИСТОЧНИК KP.RU