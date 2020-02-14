2020-02-14T08:03:26+03:00
Общество

Тюменцев просят помочь в организации праздника 9 Мая

Свое мнение можно высказать на портале «Я решаю!»
Вадим Бегун
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Тюменцев просят помочь в организации праздника 9 мая. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Тюменцев просят помочь в организации праздника 9 мая. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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Тюменцев спросили, что обязательно должны предусмотреть организаторы праздничных мероприятий к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Горожан призывают высказать свое мнение на портале «Я решаю!».

– 9 Мая – праздник особенный. В Тюмени подготовка к торжеству ведется со всей серьезностью. Празднование по традиции охватит все без исключения районы города. На заседаниях оргкомитета был утвержден четкий план, который включает целый комплекс мероприятий, приуроченных к этой памятной дате, – рассказали в пресс-службе городской администрации.

В ведомстве отметили, что во всех районах города разместят фотозоны, а также арки в виде звезд. Предприятия изготовят плакаты и баннеры с фотографиями ветеранов, где можно будет прочесть исторические справки о подвиге тюменцев в годы войны. Оформление улиц дополнят растяжками с изображением праздничной символики.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что «ни один ветеран не должен быть забыт и оставлен без внимания».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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