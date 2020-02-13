Губернатор Тюменской области: «Ни один наш ветеран не должен быть забыт»

13 Февр. 2020 2020-02-13T14:04:45+03:00

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В Тюмени состоялось заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 75-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне. По словам губернатора региона Александра Моора, «ни один ветеран не должен быть забыт и оставлен без внимания».

– Всё, что запланировано к юбилею Победы, должно быть выполнено в установленные сроки. Необходимо уделить особое внимание подготовке и проведению мероприятий. Мы уже начали в регионе эту работу с вручения юбилейных медалей ветеранам Великой Отечественной войны. Награждение – важное событие, и оно должно стать особым и памятным для наших земляков, формальный подход к организации просто недопустим, – заявил глава региона.

Стало известно, что в Тюменскую область поступило восемь тысяч юбилейных медалей. В настоящее время церемонии вручения проходят во всех муниципалитетах региона. Около двух тысяч ветеранов, участников войны, уже получили медали. До 7 мая юбилейные медали будут вручены всем остальным.

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ИСТОЧНИК KP.RU