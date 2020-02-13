2020-02-13T14:04:45+03:00
Общество

Губернатор Тюменской области: «Ни один наш ветеран не должен быть забыт»

Александр Моор провел заседание организационного комитета по подготовке к знаменательной дате
Вадим Бегун
Поделиться:
Александр Моор провел заседание организационного комитета по подготовке к знаменательной дате. Фото - пресс-служба главы региона.Александр Моор провел заседание организационного комитета по подготовке к знаменательной дате. Фото - пресс-служба главы региона.
Изменить размер текста:

В Тюмени состоялось заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 75-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне. По словам губернатора региона Александра Моора, «ни один ветеран не должен быть забыт и оставлен без внимания».

– Всё, что запланировано к юбилею Победы, должно быть выполнено в установленные сроки. Необходимо уделить особое внимание подготовке и проведению мероприятий. Мы уже начали в регионе эту работу с вручения юбилейных медалей ветеранам Великой Отечественной войны. Награждение – важное событие, и оно должно стать особым и памятным для наших земляков, формальный подход к организации просто недопустим, – заявил глава региона.

Стало известно, что в Тюменскую область поступило восемь тысяч юбилейных медалей. В настоящее время церемонии вручения проходят во всех муниципалитетах региона. Около двух тысяч ветеранов, участников войны, уже получили медали. До 7 мая юбилейные медали будут вручены всем остальным.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды»Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Память Великой Отечественной войны»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменцы узнали больше о пьезохирургии
В Тюмени арестовали водителя автобуса, сбившего на остановке мужчину
Осужден тюменец, который купил ствол для пистолета через интернет
В Тюмени выписали молодых людей, которые контактировали с китаянкой с коронавирусом
Губернатор Тюменской области: «Ни один наш ветеран не должен быть забыт»
Тюменец выгнал из дома сестру и ее сожителя, побив их черенком
В Тобольском районе в пожаре погиб мужчина
Стал известен новый глава комитета по социальной политике Тюменской области
Молодой тюменец получил 16 лет тюрьмы за убийство бабушки и ее сожителя
Стало известно о самочувствии россиян, эвакуированных из Китая в тюменский санаторий
На улице Мельникайте в Тюмени авто врезалось в отбойник, сбив человека
Житель Ишима получил большой срок за вымогательство
Уникальная стоматологическая клиника появится в Тюмени
Жителей Тюмени в выходные порадует солнце
Тюменская прокуратура заинтересовалась обрушением стены в жилом доме
Тюменцам разъяснят требования земельного законодательства
Более ста тысяч рублей лишилась тюменка после общения с лжесотрудницей банка
Тюменскую улицу предлагают назвать в честь космонавта Алексея Леонова
В Тюмени любитель пьяной езды отправился в колонию
Погода на 13 февраля в Тюмени: горожан ждет пасмурный день
Александр Моор показал в соцсетях фото медиков, работающих в «Градостроителе»
Банк УРАЛСИБ совместно с СК УРАЛСИБ Страхование запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»
«Не хотел создать панику»: тюменский школьник извинился за пранк о коронавирусе
В Москве стартовала апробация уникального тренажера тюменской компании