Тюменская прокуратура заинтересовалась обрушением стены в жилом доме
Прокуратура города Тюмени проводит проверку в связи с частичным выпадением кирпичной кладки стены жилого дома. Ситуация находится на контроле ведомства.
– Сотрудник выезжал на место. Администрация города провела заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Ситуация находится на контроле, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Напомним, накануне, 12 февраля, в подъезде жилого двухэтажного дома на улице Спорта,1б произошло частичное обрушение кирпичной кладки стены площадью 4–6 квадратных метров. Пострадавших в результате происшествия нет.
Стало известно, что в 2014 году дом был признан аварийным, расселение жильцов запланировано до 2022 года. В доме расположены четыре коммунальные квартиры (21 комната), в том числе и муниципальное жилье.
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ИСТОЧНИК KP.RU