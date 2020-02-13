Тюменская прокуратура заинтересовалась обрушением стены в жилом доме

13 Февр. 2020 2020-02-13T09:03:22+03:00

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Прокуратура города Тюмени проводит проверку в связи с частичным выпадением кирпичной кладки стены жилого дома. Ситуация находится на контроле ведомства.

– Сотрудник выезжал на место. Администрация города провела заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Ситуация находится на контроле, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Напомним, накануне, 12 февраля, в подъезде жилого двухэтажного дома на улице Спорта,1б произошло частичное обрушение кирпичной кладки стены площадью 4–6 квадратных метров. Пострадавших в результате происшествия нет.

Стало известно, что в 2014 году дом был признан аварийным, расселение жильцов запланировано до 2022 года. В доме расположены четыре коммунальные квартиры (21 комната), в том числе и муниципальное жилье.

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ИСТОЧНИК KP.RU