12 Февр. 2020 2020-02-12T11:48:26+03:00

Пять свертков с героином нашел тюменец в тайнике. Фото - pixabay.com.

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В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 40-летнего местного жителя. Мужчина незаконно приобрел крупную партию наркотических средств.

– Как следует из материалов уголовного дела, 15 февраля 2018 года горожанин из тайника забрал пять свертков с героином общей массой более 14 граммов для личного употребления. После этого его задержали стражи порядка, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве отметили, что передали уголовное дело в суд. Обвиняемый находился под подпиской о невыезде и в суд не являлся, в связи с чем был объявлен в розыск. В январе 2020 года его задержали.

Суд назначил подсудимому четыре с половиной года лишения свободы. Мужчина будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре вынесен приговор 30-летнему местному жителю, который возглавил преступную группу. Мужчину признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ.

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ИСТОЧНИК KP.RU