У тюменского фармацевта, подсевшего на наркотики, нашли полкило психотропных веществ

СЕГОДНЯ 09:29 2019-12-12T09:54:17+03:00

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В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя, который возглавил преступную группу. Мужчину признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ.

– Молодой человек с высшим фармацевтическим образованием в мае прошлого года создал интернет-магазин и организованную группу для сбыта наркотиков на территории Тюменской области и ХМАО-Югры. В состав преступной организованной группы в разное время вошли пять его знакомых. Наркотики приобретались через тайники в Московской области, Новосибирске и Тюмени, – сообщили подробности дела в пресс-службе прокуратуры региона.

Спустя полгода организатор банды, который находился в состоянии наркотического опьянения, был задержан. Всего по делу было изъято почти полкилограмма различных наркотиков: кокаин, героин, ЛСД, МДМА, амфетамин, метадон, псилоцин, гашиш и другие.

В итоге суд назначил подсудимому 9 лет лишения свободы, которые он проведет в исправительной колонии строгого режима. У него конфисковали «Субару-Легаси», два телефона, телевизор и ноутбук. В настоящее время под стражей находятся четыре его сообщника. Пятого ранее приговорили к 11 годам тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU