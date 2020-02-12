12 Февр. 2020 2020-02-12T08:33:24+03:00

В Тюмени отремонтируют мемориал на Площади Памяти. Фото: Вадим Бегун

Деньги на обновление выделят из городского бюджета

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В Тюмени ищут подрядчика для ремонта мемориала погибшим в Великой Отечественной войне. На эти цели из городского бюджета выделят более двух миллионов рублей.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что организация, которая выиграет лот, должна будет очистить стелы и саму свечу от шелушения, также должно быть выполнено шпатлевание, грунтовка и покраска белой краской.

Работники проведут полировку памятных табличек шлифмашинкой, буквы покрасят серебром и бронзой. Также известно, что все работы должны закончиться до 30 апреля.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре ищут подрядчика, которому предстоит демонтировать недостроенную часть Музейного комплекса имени Словцова. Ответственную за снос организацию назначат через неделю.

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ИСТОЧНИК KP.RU