Недостроенную часть тюменского музея снесут за 22 миллиона рублей

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:39:22+03:00

В настоящее время для демонтажа ищут подрядчика

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В Тюмени ищут подрядчика, которому предстоит демонтировать недостроенную часть Музейного комплекса имени Словцова. Ответственную за снос организацию назначат через неделю.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, стало известно, что на работы по демонтажу строительных конструкций (элементов конструкций) музейного комплекса, находящегося на пересечении улиц Советской и Орджоникидзе, планируется потратить более 22 миллионов рублей.

Соответствующий аукцион был назначен вчера, 10 февраля. Подрядчик станет известен в следующий вторник, 18 февраля.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре пойдет под снос долгострой, находящийся на перекрестке улиц Камышинской и Герцена. Дом начали строить почти 20 лет назад, а шесть лет назад его признали аварийным.

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ИСТОЧНИК KP.RU