2019-08-21T12:24:43+03:00
Общество

Известный долгострой, простоявший почти 20 лет, снесут в Тюмени

На эти цели местные власти выделят более миллиона рублей
Вадим Бегун
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В Тюмени ликвидируют древний долгострой.В Тюмени ликвидируют древний долгострой.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени пойдет под снос долгострой, находящийся по перекрестке улиц Камышинской и Герцена. Дом начали строить почти 20 лет назад, а шесть лет назад его признали аварийным.

Власти областного центра ищут подрядчика, который разработает план демонтажа многоэтажного здания. Согласно материалам, размещенным на сайте госзакупок, следует, что обоснованием сноса является решение Калининского районного суда города Тюмени от 28 февраля 2019 года.

Также известно, что объект незавершенного строительства состоит из трех блок-секций. Разрабатывать документы по сносу здания планируется порядка двух месяцев. На эти цели из городского бюджета выделен один миллион 83 тысячи рублей.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала со ссылкой на начальника ГУСа, что снос древнего долгостроя, что возвышается на перекрестке улиц Герцена-Камышинская, в этом году не начнется. Точно даты, когда дом начнут разбирать, нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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