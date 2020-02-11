11 Февр. 2020 2020-02-11T15:57:56+03:00

Александр Моор рассказал о самочувствии студентки, которую выписали из больницы. Фото со странички "ВКонтакте" Александра Моора.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал самочувствие студентки, которую ранее госпитализировали с коронавирусом. Сегодня, 11 февраля, девушку выписали из больницы.

«Рад сообщить, что сегодня после успешного лечения из больницы выписали студентку ТИУ из Китая. Она здорова, результаты тестов на коронавирус отрицательные. Сейчас девушка чувствует себя хорошо. Врачи подтверждают, что она может продолжать учебу в обычном режиме», – написал в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм» Александр Моор.

По информации главы региона, первые анализы всех эвакуированных из Китая россиян показали отрицательный результат. Второй забор проб состоится 14 и 16 февраля. Если и он подтвердит, что все здоровы, группа после завершения карантина сможет отправиться к своим семьям.

Александр Моор добавил, что после окончания карантина, вне зависимости от того, выявят ли у кого-нибудь заболевание, в «Градостроителе», где сейчас находятся прибывшие из Уханя россияне, пройдет полная дезинфекция.

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ИСТОЧНИК KP.RU