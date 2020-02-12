2020-02-12T07:33:26+03:00
Происшествия

Более 700 тюменцев лишены прав за пьяное вождение в январе 2020 года

В местном ГИБДД предоставили «пьяную» статистику
Вадим Бегун
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Более 700 тюменцев лишены прав за пьяное вождение в январе 2020 года.Более 700 тюменцев лишены прав за пьяное вождение в январе 2020 года.Фото: Вадим Бегун
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Тюменские автоинспекторы проводят мероприятия по предупреждению нетрезвого вождения. Так, в январе 2020 они отстранили от управления авто 707 водителей в состоянии опьянения: это больше, чем в январе прошлого года.

ДТП по вине пьяных водителей стало меньше более чем в два раза. Семь дорожных аварий с начала года спровоцировали водители, находящиеся в состоянии опьянения, в 2019 году – 18. В этом году погибших в таких дорожных инцидентах нет, ранены 15 человек, – сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что в минувшие выходные сотрудники ГИБДД задержали на дорогах области 51 водителя в состоянии опьянения.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре вынесен приговор в отношении ранее судимого 33-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным в угоне и нарушении ПДД в пьяном виде, в результате которого погиб человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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