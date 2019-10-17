На пять лет отправится в колонию тюменец за пьяное ДТП со смертельным исходом

СЕГОДНЯ 12:46 2019-10-17T12:46:45+03:00

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В Тюмени вынесен приговор в отношении ранее судимого 33-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным в угоне и нарушении ПДД в пьяном виде, в результате которого погиб человек.

– Днем 16 мая этого года осужденный с братом распивал спиртное в «Митсубиси Кольт», который принадлежал его бывшей сожительнице, возле ее работы. Женщина намеревалась развезти их по домам и оставила ключи в замке зажигания. Несмотря на то, что она никогда не разрешала экс-любимому управлять авто и у него вообще не было прав, злоумышленник все же самовольно сел за руль и поехал к знакомому, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменского области.

В ведомстве добавили, что вместе с другом к ним подсели еще два пьяных местных жителя. На перекрестке улиц Панфиловцев и Зои Космодемьянской водитель не уступил дорогу имевшей преимущество «Газели», произошло столкновение. Иномарку откинуло на металлический забор и бетонную опору мачты уличного освещения. В результате ДТП один из находившихся на заднем сиденье «Митсубиси» пассажиров сломал шею и скончался на месте, а другой получил тяжкий вред здоровью.

Суд назначил подсудимому пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и на два с половиной года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU