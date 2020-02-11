С сети тюменских заправок требуют 10 миллиардов рублей

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:34:58+03:00

Компанию признали банкротом еще в декабре прошлого года

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Более десяти миллиардов рублей требуют кредиторы с сети автозаправочных станций «Нью Петрол Тюмень». Компанию признали банкротом еще в декабре прошлого года.

Из информации, размещенной в картотеке дел Арбитражного суда Тюменской области, следует, что среди кредиторов числится Московский кредитный банк, выдвинувший требования в размере двух миллиардов рублей, АО «Новый поток» (149 тысяч), ООО «Тоталойл» (2,7 миллиарда), АО «Антипинский НПЗ» (33,2 миллиона рублей), а также ЗАО «Андреапольский НПЗ».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в сеть заправок «Нью Петрол Тюмень» пришел новый руководитель. Олег Тарасов оставил должность генерального директора Павлу Веретенникову.

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ИСТОЧНИК KP.RU