В школах Тобольска продлили карантин
В школах Тобольска продлили карантин. Ученики могут оставаться дома до следующей недели.
«В целях снижения интенсивности эпидемического процесса заболеваемости ОРВИ и гриппом приостановлен образовательный процесс в муниципальных общеобразовательных организациях города Тобольска», – такое сообщение размещено на официальном сайте администрации города.
В ведомстве поясняют, что решение приняла санитарно-противоэпидемическая комиссия Тобольска. Таким образом, карантин продлен до 17 февраля включительно.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в школах областного центра также был продлен карантин. До 15 февраля ученики могут оставаться дома.
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ИСТОЧНИК KP.RU