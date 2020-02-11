2020-02-11T10:31:01+03:00
Общество

В школах Тобольска продлили карантин

Ученики могут пойти в школы только на следующей неделе
Вадим Бегун
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В школах Тобольска продлили карантин. Фото - pixabay.com.В школах Тобольска продлили карантин. Фото - pixabay.com.
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В школах Тобольска продлили карантин. Ученики могут оставаться дома до следующей недели.

«В целях снижения интенсивности эпидемического процесса заболеваемости ОРВИ и гриппом приостановлен образовательный процесс в муниципальных общеобразовательных организациях города Тобольска», – такое сообщение размещено на официальном сайте администрации города.

В ведомстве поясняют, что решение приняла санитарно-противоэпидемическая комиссия Тобольска. Таким образом, карантин продлен до 17 февраля включительно.

Ранее «Комсомольская правда» Тюмень» писала, что в школах областного центра также был продлен карантин. До 15 февраля ученики могут оставаться дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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