2020-02-11T08:53:02+03:00
Общество

Тюменцам возместят затраты на газификацию дома

Размер соцподдержки определяется исходя из фактической стоимости работ
Вадим Бегун
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Тюменцам возместят затраты на газификацию дома. Фото - департамент городского хозяйства администрации Тюмени.Тюменцам возместят затраты на газификацию дома. Фото - департамент городского хозяйства администрации Тюмени.
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Тюменцам предоставят соцподдержку при газификации дома. Однако рассчитывать на возмещение затрат могут лишь льготники.

– Размер выплат определяется исходя из фактической стоимости выполненных работ, но не более 40 тысяч рублей. При этом газификация должна быть завершена после 1 января 2018 года. Для этого надо иметь гражданство России, являться собственником и относиться к льготной категории граждан, – сообщили в департаменте городского хозяйства администрации Тюмени.

Для рассмотрения вопроса о предоставлении социальной поддержки необходимо обращаться в ведомство по адресу: ул. Урицкого, 28/1, кабинет 4, телефон (3452) 64-62-35.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что электронный сервис департамента социального развития Тюменской области помогает тюменцам узнать о суммах выплаченных мер социальной поддержки.

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Как тюменцам узнать о суммах выплаченных мер социальной поддержки

Для этого нужно зайти на специальный портал (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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