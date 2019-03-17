2019-03-17T18:08:04+03:00
Общество

Как тюменцам о суммах выплаченных мер социальной поддержки

Для этого нужно зайти на специальный портал
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Как тюменцам о суммах выплаченных мер социальной поддержкиКак тюменцам о суммах выплаченных мер социальной поддержкиФото: Татьяна Коркина
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Электронный сервис департамента социального развития Тюменской области помогает тюменцам узнать о суммах выплаченных мер социальной поддержки. Этот электронный сервис работает на региональном портале услуг Тюменской области. Доступ к порталу осуществляется по тому же логину и паролю, что и к федеральному порталу «Госуслуг».

На главной странице портала услуг Тюменской области нужно зайти в раздел «Популярные услуги» и выбрать пункт «Информирование о суммах выплаченных мер социальной поддержки». Если необходимо, заполните обязательные поля, и электронный сервис в течение минуты в автоматическом режиме предоставит сведения о суммах выплаченных вам мер социальной поддержки за предыдущие 12 месяцев.

Такой функцией с середины 2018 года воспользовались более трёх тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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