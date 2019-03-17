Как тюменцам о суммах выплаченных мер социальной поддержки
Электронный сервис департамента социального развития Тюменской области помогает тюменцам узнать о суммах выплаченных мер социальной поддержки. Этот электронный сервис работает на региональном портале услуг Тюменской области. Доступ к порталу осуществляется по тому же логину и паролю, что и к федеральному порталу «Госуслуг».
На главной странице портала услуг Тюменской области нужно зайти в раздел «Популярные услуги» и выбрать пункт «Информирование о суммах выплаченных мер социальной поддержки». Если необходимо, заполните обязательные поля, и электронный сервис в течение минуты в автоматическом режиме предоставит сведения о суммах выплаченных вам мер социальной поддержки за предыдущие 12 месяцев.
Такой функцией с середины 2018 года воспользовались более трёх тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU