2020-02-10T14:20:20+03:00
Общество

На улице Мельникайте в Тюмени по ночам строят развязку

Дорожники приступили к укладыванию мостовых балок
Вадим Бегун
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В Тюмени по ночам строят развязку. Фото - комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.В Тюмени по ночам строят развязку. Фото - комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.
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В Тюмени дорожники строят по ночам развязку на улице Мельникайте. Специалисты работают в две смены.

– Сейчас приступили к укладыванию мостовых балок. Это один из самых объемных и важных этапов строительства. Далее будет формироваться дорожное покрытие. Специалисты работают в две смены. Днем ведутся дорожные работы там, где перекрытия движения не требуется, – сообщили в комитете по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

По информации ведомства, строить объект закончат в 2021 году. Однако подрядная организация может закончить возведение раньше срока, так как работы ведутся с опережением графика.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала, что движение транспортных средств будет прекращено на участке улицы Мельникайте от дома № 115 до административного здания № 116. Запрет будет действовать с 23.30 до 05.30 до 13 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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