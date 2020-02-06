2020-02-06T12:06:53+03:00
Общество

Участок улицы Мельникайте в Тюмени перекроют почти на неделю

Горожанам рассказали о путях объезда [СХЕМА]
Вадим Бегун
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Участок улицы Мельникайте в Тюмени перекроют почти на неделю.Участок улицы Мельникайте в Тюмени перекроют почти на неделю.Фото: Ольга Крыльцова
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В ночное время на участке по улице Мельникайте будет временно прекращено движение транспорта. Водителям надо заранее планировать маршрут движения.

– Движение транспортных средств будет прекращено на участке улицы Мельникайте от дома № 115 до административного здания № 116. Запрет будет действовать с 23.30 до 05.30 с 7 по 13 февраля, – рассказали в пресс-службе департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени.

В ведомстве сообщили, что такое решение было принято в связи со строительством объекта «Реконструкция транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ж/д «МоскваВладивосток» с ул. Мельникайте г. Тюмень».

Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени.

Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени.

Водителей убедительно просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения. Автомобилистам подсказывают, что объехать закрытый участок можно по улицам Малыгина, Гнаровской, 50 лет ВЛКСМ и межквартальным проездам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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