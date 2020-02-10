2020-02-10T13:51:03+03:00
Общество

В тюменской Войновке за 12 миллионов рублей снесут долгострой

Сейчас организаторы аукциона ищут подрядчика
Вадим Бегун
Поделиться:
В тюменской Войновке за 12 миллионов рублей снесут долгострой. Фото - pixabay.com.В тюменской Войновке за 12 миллионов рублей снесут долгострой. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Тюмени решено снести долгострой, находящийся на улице Таллинской, 4б. За услуги по сносу дома подрядчику готовы заплатить почти 12 миллионов рублей.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что здание площадью 2 604 квадратных метра было готово на 65 процентов. По информации СМИ, несколько раз строение пытались продать, однако из этой затеи ничего не вышло.

В настоящее время принимаются заявки от желающих выиграть лот на демонтаж здания. Их перестанут принимать 17 февраля.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменцам предлагают обсудить проект благоустройства территории в границах улиц КироваЛенина – Семакова. Осенью 2019 года здесь снесли дом, теперь планируется разбить на этом месте парк.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды»Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тюменцы обсуждают проект будущего парка на улице Ленина

Горожанам предлагают выбрать имя будущей аллее (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени продается один из самых больших комплексов для реновации
На улице Мельникайте в Тюмени по ночам строят развязку
Валерий Сюткин выступит в Тюмени с группой «Сюткин Рок-н-Ролл Бэнд»
В тюменских магазинах продавали молоко с антибиотиками
В Тюмени малышка засунула в нос игрушечный корм для собак
В тюменской Войновке за 12 миллионов рублей снесут долгострой
Антимонопольщики мониторят цены на медицинские маски в тюменских аптеках
Пять тюменцев пострадали в результате жесткого ДТП на улице Республики
Сотрудники тюменской школы устроили кровавые разборки
От тюменцев ждут предложений по благоустройству территории близ Комарово
Тюменские паралимпийцы стали призерами Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону
Из-за столкновения иномарки с грейдером на улице Камышинской в Тюмени возникла большая пробка
Тюменцам предлагают пройти опрос о коронавирусе
Тюменский научный центр – банкрот продает мозаику за 140 тысяч рублей
У тюменской учительницы во время урока случился инсульт
В Тюмени «всеми любимую» аэродинамическую трубу арестовали за долги
В тюменском депздраве рассказали о самочувствии эвакуированных из Китая россиян
В Тюмени убили мужчину, который устроил стрельбу в ТРЦ
В Тюменской области мужчина сжег автомобиль своих родственников
В Тюмени бомж разбил иномарку, которая мешала пройти к мусорному баку
Следователи проводят проверку по факту нападения собаки на маленькую тюменку
В Тюмени снова поменяли схему маршрута № 68
Погода на 10 февраля в Тюмени: вновь без осадков