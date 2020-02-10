10 Февр. 2020 2020-02-10T13:51:03+03:00

В тюменской Войновке за 12 миллионов рублей снесут долгострой. Фото - pixabay.com.

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В Тюмени решено снести долгострой, находящийся на улице Таллинской, 4б. За услуги по сносу дома подрядчику готовы заплатить почти 12 миллионов рублей.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что здание площадью 2 604 квадратных метра было готово на 65 процентов. По информации СМИ, несколько раз строение пытались продать, однако из этой затеи ничего не вышло.

В настоящее время принимаются заявки от желающих выиграть лот на демонтаж здания. Их перестанут принимать 17 февраля.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменцам предлагают обсудить проект благоустройства территории в границах улиц Кирова – Ленина – Семакова. Осенью 2019 года здесь снесли дом, теперь планируется разбить на этом месте парк.

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ИСТОЧНИК KP.RU