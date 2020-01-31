Тюменцы обсуждают проект будущего парка на улице Ленина

31 Янв. 2020 2020-01-31T15:40:47+03:00

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Тюменцам предлагают обсудить проект благоустройства территории в границах улиц Кирова – Ленина – Семакова. Осенью 2019 года здесь снесли дом, теперь планируется разбить парк.

«Посмотрите внимательно фото. Отвечая на вопросы, вы поможете в разработке архитектурной концепции данного объекта. Обратите внимание, что опрос продлится до 5 февраля!» – гласит сообщение на портале проекта «Я решаю!».

Так, местных жителей просят ответить на вопросы, что бы они хотели тут видеть: детскую, спортивную площадки или же зону пассивного отдыха, каким бы они сделали соотношение «озеленение – благоустройство», а также какие виды деревьев предпочли бы высадить на месте долгостроя.

Кроме того, горожане могут предлагать свое название аллее, если она будет высажена. Оставить свое мнение можно здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU