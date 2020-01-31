2020-01-31T15:40:47+03:00
Общество

Тюменцы обсуждают проект будущего парка на улице Ленина

Горожанам предлагают выбрать имя будущей аллее
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменцы обсуждают проект будущего парка на улице Ленина. Фото - портал "Я решаю!"Тюменцы обсуждают проект будущего парка на улице Ленина. Фото - портал "Я решаю!"
Изменить размер текста:

Тюменцам предлагают обсудить проект благоустройства территории в границах улиц КироваЛенина – Семакова. Осенью 2019 года здесь снесли дом, теперь планируется разбить парк.

«Посмотрите внимательно фото. Отвечая на вопросы, вы поможете в разработке архитектурной концепции данного объекта. Обратите внимание, что опрос продлится до 5 февраля!» – гласит сообщение на портале проекта «Я решаю!».

Так, местных жителей просят ответить на вопросы, что бы они хотели тут видеть: детскую, спортивную площадки или же зону пассивного отдыха, каким бы они сделали соотношение «озеленение – благоустройство», а также какие виды деревьев предпочли бы высадить на месте долгостроя.

Кроме того, горожане могут предлагать свое название аллее, если она будет высажена. Оставить свое мнение можно здесь.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тюменцам показали проект парка, который появится вместо долгостроя на улице Ленина

Обсуждение архитектурного решения состоится 5 февраля (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменцы обсуждают проект будущего парка на улице Ленина
Главный федеральный инспектор Дмитрий Кузьменко вручил тюменским ветеранам памятные медали
Тюменские прокуроры нашли в интернете видео с драками подростков
На улице Большевиков в Тюмени горел дом. Пожарные эвакуировали жильцов
Тюменские врачи спасли мать 9 детей, которую экстренно госпитализировали
В Тюмени мужчина инсценировал угон дорогого внедорожника
Тюменцев призывают делать добрые дела
Депутат Государственной Думы Николай Брыкин встретился с тюменской молодежью
В тюменскую больницу доставили студентку, вернувшуюся из Китая с признаками ОРВИ
Полицейские поймали налетчика на тюменский ломбард
Тоболяки собрали деньги на операцию кошке, которая не может ходить
В Тюмени произошло ДТП с участием пожарной машины
Взрослый тоболяк склонил юношу к потреблению наркотиков
В Тюменской области зафиксирован рост преступности
Автобусы с напоминанием сдать тест на ВИЧ курсируют по Тюмени
У тюменской школьницы на улице украли смартфон за 30 тысяч рублей
Введены новшества, которых ждали предприниматели по льготному кредиту под 8,5% годовых
Депутат Госдумы Николай Брыкин рассказал единороссам о работе над поправками в Конституцию РФ
Железнодорожный вокзал Тюмени переведен на особый режим работы из-за коронавируса
Офтальмологи тюменской больницы вернули зрение пяти тысячам пациентам
Ишимец вскрыл банкомат и закупился едой и алкоголем
Улицу Декабристов в Тюмени закроют для движения авто на две недели
Ишимка вместо штор получила посылку с песком и бумагой
Погода на 31 января в Тюмени: снег до самого вечера
Последнюю точку слива нечистот в жилой застройке Тюмени обещают закрыть 1 февраля
Тюменская птицефабрика купила акции известного алкогольного завода
Редкая опухоль, обморожения и парк на Ленина: публикуем главные новости Тюмени 30 января 2020 г.