10 Февр. 2020 2020-02-10T12:27:52+03:00

Антимонопольщики мониторят цены на медицинские маски в тюменских аптеках. Фото: Ольга Крыльцова

Изменить размер текста: A A

В Тюмени с сегодняшнего дня, 10 февраля, антимонопольщики будут мониторить цены на медицинские маски. В случае завышения стоимости аптеки-нарушители будут оштрафованы.

– С 10 февраля будет организован еженедельный мониторинг цен на медицинские маски в регионе. В случае получения информации о росте цен или дефиците масок территориальное управление проведет проверки, – рассказали в пресс-службе Управления Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что при выявлении экономически необоснованного роста цен будут приняты меры, предусмотренные антимонопольным законодательством.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре местные жители жалуются на аптеки, которые решили поднять цены на медицинские маски. В антимонопольном ведомстве находятся семь письменных сообщений от тюменцев о завышенных ценниках на маски.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Тюмени жалуются на аптеки, продающие медицинские маски по завышенной цене

Вскоре будет принято решение о проведении проверки (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU