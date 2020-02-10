2020-02-10T12:27:52+03:00
Здоровье

Антимонопольщики мониторят цены на медицинские маски в тюменских аптеках

Нарушителей привлекут к ответственности согласно законодательству
Вадим Бегун
Поделиться:
Антимонопольщики мониторят цены на медицинские маски в тюменских аптеках.Антимонопольщики мониторят цены на медицинские маски в тюменских аптеках.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Тюмени с сегодняшнего дня, 10 февраля, антимонопольщики будут мониторить цены на медицинские маски. В случае завышения стоимости аптеки-нарушители будут оштрафованы.

– С 10 февраля будет организован еженедельный мониторинг цен на медицинские маски в регионе. В случае получения информации о росте цен или дефиците масок территориальное управление проведет проверки, – рассказали в пресс-службе Управления Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что при выявлении экономически необоснованного роста цен будут приняты меры, предусмотренные антимонопольным законодательством.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре местные жители жалуются на аптеки, которые решили поднять цены на медицинские маски. В антимонопольном ведомстве находятся семь письменных сообщений от тюменцев о завышенных ценниках на маски.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды»Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Тюмени жалуются на аптеки, продающие медицинские маски по завышенной цене

Вскоре будет принято решение о проведении проверки (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Антимонопольщики мониторят цены на медицинские маски в тюменских аптеках
Пять тюменцев пострадали в результате жесткого ДТП на улице Республики
Сотрудники тюменской школы устроили кровавые разборки
От тюменцев ждут предложений по благоустройству территории близ Комарово
Тюменские паралимпийцы стали призерами Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону
Из-за столкновения иномарки с грейдером на улице Камышинской в Тюмени возникла большая пробка
Тюменцам предлагают проверить свои знания о коронавирусе
Тюменский научный центр – банкрот продает мозаику за 140 тысяч рублей
У тюменской учительницы во время урока случился инсульт
В Тюмени «всеми любимую» аэродинамическую трубу арестовали за долги
В тюменском депздраве рассказали о самочувствии эвакуированных из Китая россиян
В Тюмени убили мужчину, который устроил стрельбу в ТРЦ
В Тюменской области мужчина сжег автомобиль своих родственников
В Тюмени бомж разбил иномарку, которая мешала пройти к мусорному баку
Следователи проводят проверку по факту нападения собаки на маленькую тюменку
В Тюмени снова поменяли схему маршрута № 68
Погода на 10 февраля в Тюмени: вновь без осадков