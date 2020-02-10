2020-02-10T11:00:15+03:00
Общество

Тюменцам предлагают проверить свои знания о коронавирусе

Горожанам напомнят о мерах профилактики заболевания
Вадим Бегун
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Тюменцам предлагают проверить свои знания о коронавирусе. Фото - pixabay.com.Тюменцам предлагают проверить свои знания о коронавирусе. Фото - pixabay.com.
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Тюменцы могут проверить свои знания по теме коронавируса. На платформе советникгубернатора.рф запущен соответствующий опрос.

– Опрос запущен сегодня, он посвящен коронавирусу – самой обсуждаемой за последнюю неделю теме не только в Тюменской области, но и во всем мире. Горожанам предлагается ответить на несколько вопросов, чтобы понять, насколько хорошо они осведомлены о ситуации. А также напомнить о самых эффективных мерах профилактики заболевания, – сообщили в региональном департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике.

Напомним, 5 февраля два спецборта доставили в Тюмень из китайского Уханя 144 человека. Прибывшие проведут две недели на карантине в одном из загородных санаториев, а потом отправятся домой, где их ждут родные и друзья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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