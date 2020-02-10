10 Февр. 2020 2020-02-10T09:13:09+03:00

В тюменском депздраве рассказали, как прошли выходные у эвакуированных из Китая россиян. Фото - Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

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В департаменте здравоохранения поделились информацией, как чувствуют себя россияне, которых эвакуировали из Китая в тюменский санаторий. Выходные у всех прошли благополучно.

– Состояние всех эвакуированных оценивается как удовлетворительное. Быт уже вошел в стабильное русло, и появилась возможность даже отметить праздники, – рассказала директор ведомства Инна Куликова.

Она отметила, что в минувшее воскресенье, 9 февраля, у одной из эвакуированных россиянок и сотрудницы были дни рождения, с которыми их поздравили.

Свои подарки гостям передали и корреспонденты «Комсомольской правды» – Тюмень». У соотечественников появились книги и конфеты.

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ИСТОЧНИК KP.RU