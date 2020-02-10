Следователи проводят проверку по факту нападения собаки на маленькую тюменку

10 Февр. 2020 2020-02-10T06:22:16+03:00

Тюменские следователи проводят проверку по факту нападения собаки на ребенка. Фото - СК по Тюменской области.

После расследования будет принято процессуальное решение

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Тюменские следователи проводят доследственную проверку по факту нападения собаки на девочку в поселке Боровский. Ужасный инцидент произошел 6 февраля.

– По информации, опубликованной в средствах массовой информация 7 февраля 2020 года о том, что накануне днем в поселке Боровский Тюменского района на девочку 2017 года рождения напала собака, назначено проведение доследственной проверки. В результате у ребенка диагностирована травма головы и травматический шок, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий в целях самого тщательного выяснения всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала, что ребенка доставят для оказания специализированной помощи в Москву. Правительством региона организована эвакуация ребенка спецбортом.

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ИСТОЧНИК KP.RU