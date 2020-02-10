2020-02-10T06:22:16+03:00
Происшествия

Следователи проводят проверку по факту нападения собаки на маленькую тюменку

После расследования будет принято процессуальное решение
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменские следователи проводят проверку по факту нападения собаки на ребенка. Фото - СК по Тюменской области.Тюменские следователи проводят проверку по факту нападения собаки на ребенка. Фото - СК по Тюменской области.
Изменить размер текста:

Тюменские следователи проводят доследственную проверку по факту нападения собаки на девочку в поселке Боровский. Ужасный инцидент произошел 6 февраля.

– По информации, опубликованной в средствах массовой информация 7 февраля 2020 года о том, что накануне днем в поселке Боровский Тюменского района на девочку 2017 года рождения напала собака, назначено проведение доследственной проверки. В результате у ребенка диагностирована травма головы и травматический шок, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий в целях самого тщательного выяснения всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала, что ребенка доставят для оказания специализированной помощи в Москву. Правительством региона организована эвакуация ребенка спецбортом.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Следователи проводят проверку по факту нападения собаки на маленькую тюменку
В Тюмени снова поменяли схему маршрута №68
Погода на 10 февраля в Тюмени: вновь без осадков
«Аня! С днём рождения! С твоим днём!»: тюменцы поздравили прибывшую из Уханя гостью
Подсобку «Тюменского бройлера» разнесло взрывом газа
В Ялуторовске прошли «Веселые старты» для молодых пап
Тюменские автоинспекторы до середины февраля устроят рейды для родителей
В Конгрессе сельской молодежи в Казани принимают участие тюменцы
Тюменские студенты пройдут стажировки в успешных компаниях
Тюменские школьники проводят акции в честь 75-летия Великой Победы
Тюменцев предупреждают, что станция «Сортировочная» перебралась на новый склад
Тюменские врачи борются с инсультом с помощью тромболизиса
Тюменцам рассказали, какие цветы дарить на 14 февраля
Для молодых тоболяков организован образовательный проект «Я – лидер»
В Ишиме готовятся к весеннему половодью
Эвакуированные из Уханя в тюменский санаторий россияне чувствуют себя хорошо
Девушка с топором на плече на улицах ночной Тюмени рассмешила горожан
В тюменских муниципалитетах споры населения по благоустройству решат по правилу большинства
В Тюменской области определили будущих генетиков
Погода в Тюмени 9 февраля: на Златоуста похолодало
Своих не бросаем: тюменцы шлют открытки россиянам, находящимся в зоне карантина
Ветеранам Великой Отечественной войны Тюменского района вручают награды
В ветеранской организации Тюменского района состоят более 27 тысяч человек