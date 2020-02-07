2020-02-07T16:41:39+03:00
Здоровье

Роспотребнадзор: в тюменской агломерации остается превышенным эпидпорог среди школьников

Это обычная сезонная заболеваемость, поясняют специалисты
Ирина Ромашкина
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В тюменской агломерации остается превышенным эпидпорог среди школьников. Скриншот из видео.В тюменской агломерации остается превышенным эпидпорог среди школьников. Скриншот из видео.
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Школьники Тюмени остаются на карантине. Темп роста заболеваемости снизился, но превышение эпидемиологического порога касается только детей в возрасте от семи до 14 лет. Об этом заявила руководитель областного управления Роспотребнадзора Елена Шарухо на брифинге в правительстве Тюменской области 7 февраля.

– У нас эпидпорог превышен только по возрастной когорте 7–14 лет. Именно поэтому в Тюмени школы приостановили работы, перевели детей на дистанционное обучение. К этому процессу присоединились городские школы в нашем субъекте в Тобольске, Заводоуковске и Ялуторовске. Сегодня санитарная противоэпидемическая комиссия приняла решение продлить карантинные мероприятия для школьников Тюмени до конца следующей недели. Другие города вступали в карантин позже, поэтому по ним приниматься решение будет отдельно – СПЭК муниципальных образований, – разъяснила Елена Шарухо.

По словам директора департамента здравоохранения Тюменской области Инны Куликовой, темпы прироста снижаются, но эпидпорог остается превышенным:

– Это обычная сезонная заболеваемость. Каждый год проходим с той или иной степенью интенсивности эту ситуацию. Не сказать, что сейчас она интенсивнее, чем в какие-то годы.

Она также сообщила, что резкого роста обращений в скорую помощь по различным нашим муниципальным образованиям нет: он вырос, но некритично.

– Для того чтобы урегулировать эту ситуацию, мы заранее увеличили режим дня неотложной помощи поликлиник. Они практически работают до 24 часов. И большую долю вызовов в связи с респираторными заболеваниями скорая принимает на себя. И все-таки скорая помощь должна заниматься теми пациентами и теми ситуациями, когда есть угроза жизни, – сказала Инна Куликова.

Напомним, в школах Тюмени продлили карантин до 15 февраля, ученики обучаются дистанционно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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