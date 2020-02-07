В Тюмени из-за плюсовой температуры демонтируют ледяной дворец

7 Февр. 2020 2020-02-07T16:34:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени на этой неделе погода порадовала горожан, поднявшись до плюсовых отметок. Однако пострадал ледяной дворец, который находится на Цветном бульваре. Из-за того что он начал «плавиться», сооружение решили демонтировать.

– Всё это время состояние всего ледяного городка контролировалось. Чтобы предотвратить возможные травмы, специалисты установили у дворца ограждения, но горожане отодвигали их, пытаясь подняться вверх по лестнице, – отметили в Комитете по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

В управе ЦАО сегодня решили демонтировать большой ледяной дворец. Работы по разборке блоков и вывозу их с Цветного бульвара начнутся в ближайшее время и завершатся до конца следующей недели.

В ведомстве уточнили, что горки пока убирать не планируют. Состояние всех конструкций ледяного городка будут контролировать специалисты управы ЦАО.

Ранее в «берлогу» увезли светящихся медведей – Матильду Потаповну и ее деток: Умку, Пломбира и Топтыжку. В центре города – на Цветном бульваре – они простояли почти два месяца – со второго декабря 2019 года.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тюменские медведи покинули Цветной бульвар и отправились в «берлогу»

Искусственные животные пробыли у цирка почти два месяца (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU