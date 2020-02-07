2020-02-07T16:34:40+03:00
Общество

В Тюмени из-за плюсовой температуры демонтируют ледяной дворец

Горки пока убирать не планируют
Вадим Бегун
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В Тюмени из-за плюсовой температуры демонтируют ледяной дворец. Фото - администрация города.В Тюмени из-за плюсовой температуры демонтируют ледяной дворец. Фото - администрация города.
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В Тюмени на этой неделе погода порадовала горожан, поднявшись до плюсовых отметок. Однако пострадал ледяной дворец, который находится на Цветном бульваре. Из-за того что он начал «плавиться», сооружение решили демонтировать.

– Всё это время состояние всего ледяного городка контролировалось. Чтобы предотвратить возможные травмы, специалисты установили у дворца ограждения, но горожане отодвигали их, пытаясь подняться вверх по лестнице, – отметили в Комитете по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

В управе ЦАО сегодня решили демонтировать большой ледяной дворец. Работы по разборке блоков и вывозу их с Цветного бульвара начнутся в ближайшее время и завершатся до конца следующей недели.

В ведомстве уточнили, что горки пока убирать не планируют. Состояние всех конструкций ледяного городка будут контролировать специалисты управы ЦАО.

Ранее в «берлогу» увезли светящихся медведей – Матильду Потаповну и ее деток: Умку, Пломбира и Топтыжку. В центре города – на Цветном бульваре – они простояли почти два месяца – со второго декабря 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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