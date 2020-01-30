Тюменские медведи отправились в «берлогу» с Цветного бульвара

30 Янв. 2020 2020-01-30T12:46:45+03:00

Искусственные животные пробыли у цирка почти два месяца

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В Тюмени в «берлогу» с Цветного бульвара увезли светящихся медведей – Матильду Потаповну и ее деток: Умку, Пломбира и Топтыжку. В центре города они простояли почти два месяца – со второго декабря 2019 года.

Расстраиваться по этому поводу горожанам не следует: в этом году перед новогодними праздники искусственные животные снова появятся. Шестиметровая мама и трое ее четырехметровых детей снова будут радовать местных жителей своей красотой.

Напомним, по данным рейтингового агентства «Сибирь», белые медведи заняли первое место в топ-5 событий года в Тюменской области в номинации «Арт-объект года».

В первый же день своего прибытия северные гости вызвали небывалый ажиотаж среди тюменцев: каждый счел своим долгом сделать красивый снимок на фоне светящихся мишек и переливающихся елочек.

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ИСТОЧНИК KP.RU