2020-02-07T12:17:35+03:00
Здоровье

«Они настоящие герои!»: Александр Моор – о медиках, работающих с эвакуированными из Китая россиянами

Глава региона рассказал, почему тюменские врачи были выбраны для такой ответственной миссии
Вадим Бегун
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Александр Моор похвалил работающих с эвакуированными россиянами тюменских медиков. Фото со странички Александра Моора.Александр Моор похвалил работающих с эвакуированными россиянами тюменских медиков. Фото со странички Александра Моора.
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Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал работу медиков, которые наблюдают эвакуированных из Китая россиян. «Они настоящие герои», – сообщил глава региона в прямом эфире, который он провел накануне, 6 февраля.

– Я считаю, что в медицине есть много направлений, где нам еще есть над чем работать и чему учиться. Но я также знаю, что есть то, чему люди приезжают учиться у нас. Организация карантина – ответственная задача. Мы знаем, как ее делать, – заявил Александр Моор. Он также добавил, что ситуация на сегодняшний день не представляет угрозы для жителей региона.

По словам губернатора, с помещенными на карантин людьми работают врачи и медицинские специалисты. Все они надевают специальные костюмы, которые после контакта обрабатывают.

– Особенность работы в карантине в том, что все - и медицинский персонал, и обслуживающий персонал - на эти 2 недели находятся в санатории без возможности его покинуть. То есть они там живут, работают, отдыхают. Правило одно: в здание можно войти, но выйти нельзя, – заявил Александр Моор.

Он также отметил, что число людей, которые были готовы работать в санатории "Градостроитель", превысило число необходимых специалистов. Работающих с эвакуированными россиянами врачей он назвал настоящими героями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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