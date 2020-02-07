Начальника отдела тюменского Фонда капремонта оштрафовали за волокиту

7 Февр. 2020 2020-02-07T08:40:42+03:00

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В Тюмени оштрафован начальник отдела Фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Мужчина нарушил срок рассмотрения обращения местного жителя.

– В октябре 2019 года в фонд поступило обращение жильца по вопросу проведения капитального ремонта системы теплоснабжения жилого дома в поселке Боровский. Ответ заявителю был дан с нарушением установленного срока на шесть дней, – пояснили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве отметили, что, согласно закону, письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации. В отношении начальника отдела организации и контроля капитального ремонта возбудили административное дело. В итоге мужчина был оштрафован на пять тысяч рублей.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре по той же самой причине оштрафовали руководство ТРИЦ.

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ИСТОЧНИК KP.RU