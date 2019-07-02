2019-07-02T13:00:42+03:00
Общество

В Тюмени за волокиту оштрафовали руководителя ТРИЦ

Мужчина два месяца не мог дождаться ответа от расчетного центра
Вадим Бегун
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Тюменские ТРИЦ штрафуют не первый раз.Тюменские ТРИЦ штрафуют не первый раз.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени руководство ТРИЦ оштрафовали за нарушение при рассмотрении обращений.

Судья признал заместителя генерального директора – начальника абонентской службы центра виновной в совершении административного правонарушения и подверг ее штрафу.

– В марте этого года тюменец подал три обращения в расчетный центр, однако ответы на них получил только в мае, – рассказали в прокуратуре Тюменской области, уточнив, что дело сдвинулось с мертвой точки только после их вмешательства.

По результатам рассмотрения дела женщина оштрафована на 5 тысяч рублей.

Ранее «Комсомольская правда Тюмень» писала, что ТРИЦ в Тюмени оштрафовали на 50 тысяч рублей. Выяснилось, что компания вовремя не предоставила информацию в Роспотребнадзор.

Напомним, что Тюменский расчетно-информационный центр – это информационная база, которая формирует и рассылает квитанции за коммунальные услуги жителям многоквартирных домов Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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