В Тюмени за волокиту оштрафовали руководителя ТРИЦ
В Тюмени руководство ТРИЦ оштрафовали за нарушение при рассмотрении обращений.
Судья признал заместителя генерального директора – начальника абонентской службы центра виновной в совершении административного правонарушения и подверг ее штрафу.
– В марте этого года тюменец подал три обращения в расчетный центр, однако ответы на них получил только в мае, – рассказали в прокуратуре Тюменской области, уточнив, что дело сдвинулось с мертвой точки только после их вмешательства.
По результатам рассмотрения дела женщина оштрафована на 5 тысяч рублей.
Ранее «Комсомольская правда Тюмень» писала, что ТРИЦ в Тюмени оштрафовали на 50 тысяч рублей. Выяснилось, что компания вовремя не предоставила информацию в Роспотребнадзор.
Напомним, что Тюменский расчетно-информационный центр – это информационная база, которая формирует и рассылает квитанции за коммунальные услуги жителям многоквартирных домов Тюмени.
ИСТОЧНИК KP.RU