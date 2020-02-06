«Мы должны их поддерживать»: Юлия Каргаполова – об эвакуированных из Китая россиянах

6 Февр. 2020 2020-02-06T15:08:26+03:00

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Руководитель мультицентра «Контора пароходства» Юлия Каргаполова заявила, что россиянам, находящимся на карантине в санатории под Тюменью, помимо всех необходимых официальных мер помощи, важно также чувствовать и моральную поддержку от местных жителей. Она присоединилась к флешмобу #своихнебросаем, который тюменцы запустили в социальных сетях.

– Я поддерживаю саму идею, ведь это в первую очередь люди, наши с вами соотечественники. Среди них могли оказаться родные и близкие любого из нас. Весь тот негатив, который мы видим из сети, совершенно мне не понятен, напротив, мы должны поддерживать тех, кто оказался в такой сложной ситуации, – говорит Юлия Каргаполова.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в социальных сетях развернулись настоящие баталии среди тех, кто не очень доволен происходящим, и тех, кто стоит стеной за всех эвакуированных сограждан. К счастью, последних оказалось больше.

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ИСТОЧНИК KP.RU