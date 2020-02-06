2020-02-06T14:58:10+03:00
Здоровье

Тюменцам рассказали, как живут эвакуированные россияне в карантинной зоне

По словам сограждан, встретили их радушно
Вадим Бегун
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Тюменцам рассказали, как живут эвакуированные россияне в карантинной зоне. Фото - оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.Тюменцам рассказали, как живут эвакуированные россияне в карантинной зоне. Фото - оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
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В реабилитационном центре «Градостроитель», куда накануне, 5 февраля, доставили эвакуированных из Китая россиян, находится тюменец Евгений Дюпин. Его жена и ребенок покинули страну, где работал мужчина, еще в начале января. Сам Евгений после введения карантина жил в кампусе университета Янцзы в городе Ухань.

По словам тюменца, который прибыл в областной центр первым рейсом с эвакуированными из Китая, его разместили в двухместном номере, который оборудован всем необходимым. Здесь есть санузел, беспроводной интернет, он пользуется полотенцами, пижамами и средствами личной гигиены. К тому же всем выдали российские сим-карты для связи с родственниками.

– Нас встретили радушно, по-тюменски, врачи постоянно осматривают, меряют температуру, берут анализы. Медперсонал очень приветливый, врачи живут прямо с нами на территории в соседнем корпусе, – рассказывает мужчина.

Его жена Юлия не видела супруга уже месяц, и она с ребенком очень ждет, когда семья снова воссоединится.

– Я рада, что так сложилось, потому что мы очень переживали, долго ждали, когда же наших соотечественников эвакуируют из города Ухань. Слава богу, все получилось, – говорит Юлия Дюпина.

Напомним, что 128 соотечественников, вывезенных из очага коронавируса, сейчас проживают в санатории «Градостроитель». Для них там созданы все условия, номера оборудованы телевизорами, холодильниками. Здесь же развернута экспресс-лаборатория, в которой есть все возможности для проведения биохимических анализов, общего анализа крови и других необходимых исследований. Кроме того, установлен мобильный цифровой рентгеновский прибор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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